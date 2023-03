Filme de Leonel Vieira sobre Monção premiado no Japão

O filme promocional "Monção Deixa Marca", de Leonel Vieira, foi distinguido, esta quinta-feira, em Kyoto, no Japan World's Tourism Video Festival.

Segundo informação divulgada pelo município de Monção, o filme premiado, que conta perto de cinco milhões de visualizações no YouTube e no Facebook, foi criado no âmbito da nova identidade municipal e apresentado publicamente em março de 2022. No festival participaram "1286 vídeos de todo o mundo. Monção venceu na categoria de tourism destination city", informa fonte da câmara municipal, adiantando que marcaram presença na cerimónia de entrega do galardão o presidente e vice-presidente da autarquia, António Barbosa e João Oliveira, bem como Leonel Vieira.

"Quando ouvimos o nosso nome naquele palco multicultural, com representantes de vários países e continentes, não contivemos a alegria. Foi uma emoção muito grande que, desde aqui, partilho com todos os monçanenses", afirma António Barbosa, citado num comunicado divulgado esta quinta-feira pela autarquia.

"Esta distinção é o reconhecimento internacional da nossa gente, da nossa história, da nossa cultura e do nosso património construído e imaterial. A sua visibilidade a nível mundial constitui uma vantagem competitiva, sem precedentes, na valorização turística do nosso território", acrescenta.

No mesmo comunicado, é referido que o Japan World's Tourism Video Festival (JWTFF) faz parte do Comité Internacional de Festivais de Filmes de Turismo (CIFFT), certificado pela Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (OMT), tendo como objetivo a promoção dos melhores filmes de turismo produzidos em todo o mundo.

O mesmo filme já tinha sido distinguido nos Prémios Lusófonos da Criatividade, nas categorias de Design-Rebranding e Digital - Filme para Web. No Finisterra Arrábida Film Art & Tourism Festival recebeu prémios em três categorias: documentário curto, hospitalidade e lugares da história.