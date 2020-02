"Francisca doceira" e Feira do Alvarinho premiados em gala empresarial do Alto Minho

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 09:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A Feira do Alvarinho de Monção foi distinguida como 'Evento do Ano' na Gala IPVC Business Awards, que decorreu esta quinta-feira à noite em Viana do Castelo.

O evento, que o município anfitrião descreve como "a melhor e maior wine party do país", foi um dos dez prémios atribuídos no evento, organizado pela Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL) e Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC).

Foi distinguida também com o Prémio Carreira Alzira Galvão, conhecida como "Francisca doceira", da secular Doçaria Central de Arcos de Valdevez. Uma empresa que tem quase 200 anos (1830) e que confeciona doces tradicionais, como os célebres "Charutos de Ovos" dos Arcos. O mesmo Prémio Carreira foi atribuído à empresa de mobiliário Móveis Carla.

Foram ainda distinguidos o Grupo Ghost, com o prémio Internacionalização, a Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez como Instituição de Mérito Regional e a firma Granifinas com o Prémio Empreendedorismo. O presidente da AEP Luís Miguel Ribeiro recebeu o Prémio Associativismo,

Na mesma gala, foi ainda galardoada a empesa Aromáticas Vivas, com o Prémio Inovação do Produto, pela produção de flores comestíveis, em particular amores perfeitos na variedade Viola Mix. A Associação de Dadores de Sangue da Meadela recebeu o Prémio Inovação do Processo, a empresa de turismo Portugal Active o Prémio Inovação em Marketing. E a empresa de comunicação Blisq Creative foi contemplada com o Prémio Inovação Organizacional.