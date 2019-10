Ana Peixoto Fernandes Ontem às 21:59 Facebook

Um homem de 60 anos ficou ferido com gravidade após ser atropelado no cruzamento de S. Pedro, em Monção, esta sexta-feira à noite.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a vítima foi transportada para o hospital de Braga.

O alerta foi dado às 19.20 horas. Estiveram no local os Bombeiros de Valença com uma viatura e dois operacionais, a VMER do Alto Minho e GNR.