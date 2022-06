Um homem de 64 anos morreu, este sábado à noite, esmagado pelo trator que conduzia, em Longos Vales, Monção.

O despiste seguido de capotamento ocorreu cerca das 22.20 horas, no lugar da Boavista. A vítima ficou debaixo do trator e não resistiu aos ferimentos.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo confirmou a informação do óbito.

Para o local, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Monção, com oito operacionais com duas viaturas, a SIV de Valença e meios da GNR.