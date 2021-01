Homem morre após ser encontrado em poça de regadio em Monção

Um homem de 73 anos morreu na tarde desta quarta-feira no serviço de Urgência de Monção, após ter sido encontrado, ainda com vida, caído numa poça de regadio em Ceivães, Monção.

Segundo o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Monção, José Passos, a vítima foi resgatada por elementos daquela corporação e transportada para o Serviço de Urgência Básico (SUB) do centro de saúde local.

"Quando foi encontrado, ainda reagia à dor, mas não falava. Devia estar no local há já algum tempo. Foi transportado para o SUB com sinais vitais, mas acabou por falecer na sala de emergência, apesar das tentativas de reanimação", relatou José Passos, referindo que o alerta foi dado cerca das 14.22 horas por uma habitante que avistou o homem caído na poça, situada numa zona próxima a um campo agrícola.