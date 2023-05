Homem morre em despiste de trator em Monção

Um homem de 70 anos morreu, após despiste seguido de capotamento de um trator num terreno agrícola em Merufe, Monção.

A informação do óbito foi confirmada ao JN, cerca das 10 horas, por fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Monção, o alerta para a ocorrência no lugar de Granja de Baixo, foi às 8.53 horas.

PUB

Foram ativados para o local um helicóptero do INEM com quatro operacionais, Bombeiros de Monção com quatro veículos e 12 operacionais, a SIV de Melgaço e GNR.