A Estrada Nacional (EN) 202, entre Monção e Melgaço, está cortada, desde as 18.14 horas, na zona de Bela, devido a um acidente que provocou três feridos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, as vítimas estão ainda a ser assistidas no local. Tratou-se de um despiste de uma viatura ligeira no Lugar de Laginha, freguesia de Bela.

No socorro estão envolvidos os Bombeiros de Monção e Valença, e GNR com nove operacionais quatro viaturas.