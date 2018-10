Artistas portugueses e galegos fizeram arte com o que sobrou do 15 de outubro

Hoje às 19:19 Facebook

A poucos dias do primeiro aniversário sobre a tragédia dos incêndios que flagelaram Monção a 15 de outubro de 2017, o Cine Teatro João Verde está a acolher uma mostra intitulada "Arte com o queimado", onde um grupo de artistas portugueses e galegos conceberam verdadeiras obras de arte com o que as chamas deixaram para trás.

Tratam-se de várias obras concebidas a partir de troncos de árvores queimadas nesses incêndios que, só no concelho de Monção, resultaram numa área ardida de 4.300 hectares, tendo sido atingidas 20 das 33 freguesias (antiga denominação administrativa) durante o período crítico de incêndios que teve início na noite de sábado e terminou na manhã de segunda-feira.

