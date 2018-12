Atividades de Natal para o pré-escolar vão estrear na próxima segunda-feira

Hoje às 18:27 Facebook

É mais uma inovação na área educativa em Monção. Arrancam na próxima segunda-feira, pela primeira vez, as atividades de Natal para crianças do ensino pré-escolar.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal, conta com a colaboração do Agrupamento de Escolas. As atividades vão estender-se ao longo de toda a semana, entre as 9 e as 17 horas, tendo como palcos a Escola Básica José Pinheiro Gonçalves e a Escola Básica do Vale do Mouro. A frequência destas atividades é gratuita, compreendendo ainda transporte, ida e volta, e alimentação nas cantinas dos referidos estabelecimentos de ensino.

