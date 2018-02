Buscas no rio Minho para encontrar homem que terá desaparecido durante a madrugada

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:38 Facebook

A Polícia Marítima de Caminha, os Bombeiros Voluntários de Monção e uma equipa da Subzone (organização voluntária de Proteção Civil), estão a proceder a buscas na margem do rio Minho, em Messegães, Monção, numa zona onde se suspeita possa ter desaparecido um homem durante a madrugada.

Segundo o Comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Cervaens, a operação foi desencadeada cerca das 12.42 horas, após uma mulher ter alertado para o desaparecimento do marido, depois de este ter saído de casa durante a noite para ir a uma pesqueira (estruturas em pedra nas margens do rio, onde são colocadas redes para pescar lampreia).

Perto do local foi encontrada a viatura do desaparecido, mas até ao início desta tarde não qualquer outro sinal do homem.

Nove operacionais da Polícia Marítima e Bombeiros de Monção, e uma equipa de resgate em águas bravas, mergulhadores e de busca com cães, estão a palmilhar a margem.

Devido "à força do rio" naquela zona, de acordo com o Comandante Pedro Cervaens, os meios "estão a avaliar se há condições de segurança para avançar com buscas aquáticas".