Colisão frontal provoca dois feridos graves em Monção

Dois feridos graves e um leve, foi o resultado de uma violenta colisão frontal entre dois veículos ligeiros de passageiros em Mazedo-Cortes, Monção, esta quinta-feira.

Segundo o Comandante da corporação de Bombeiros local, José Passos, resultaram feridos com gravidade dois homens com 29 e 57 anos, e um terceiro com 38 sofreu ferimentos leves. O acidente ocorreu às 18.53 horas na Estrada Nacional 101 (Monção-Arcos de Valdevez).

Foram mobilizados para o socorro 12 operacionais com quatro viaturas dos Bombeiros de Monção, as SIV de Valença e Melgaço, a VMER do Alto Minho e militares da GNR. As vítimas foram transportadas para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), em Viana do Castelo.