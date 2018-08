Dois mil ciclistas esperados no Granfondo

Hoje às 20:20 Facebook

São dois mil. E só não serão mais porque este é o número limite de inscrições.

Serão tantas bicicletas que a linha de partida, disse fonte autárquica à Rádio Vale do Minho, deverá estender-se ao longo de 800 metros. É este o cenário previsto para Monção, no próximo dia 23 de setembro, com a primeira edição do Monção/Melgaço Granfondo - A Origem do Alvarinho. Uma prova de ciclismo que contará com a presença de prestigiados nomes da modalidade, entre eles Rui Alarcon, vencedor da edição deste ano e também de 2017 da Volta a Portugal em Bicicleta.

