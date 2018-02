Encerradas buscas no Minho para encontrar homem desaparecido

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:41 Facebook

Foram encerradas, ao fim de quatro dias, as buscas no rio Minho, para encontrar um homem de 56 anos, que desapareceu durante a madrugada de domingo, depois de ter saído de casa para colocar redes numa pesqueira em Messegães, Monção.

Segundo informação do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, os meios portugueses e espanhóis, terrestres e aquáticos, palmilharam esta quarta-feira, pela última vez, a zona do suposto desaparecimento e redondezas, mas sem êxito.

A polícia marítima vai continuar a vigilância. As autoridades, suspeitam que o homem, proprietário de várias pesqueiras (estruturas em pedra nas margens do rio, onde são colocadas redes para pescar lampreia) e, por isso, "experiente" neste tipo de atividade, se tenha desequilibrado e caído ao rio.

A época da pesca nas pesqueiras do rio Minho, em Monção e Melgaço, inicia-se esta quinta-feira.