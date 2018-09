Encontrado corpo no rio Gadanha em Monção

Hoje às 14:33, atualizado às 15:33 Facebook

O corpo de um homem de 44 anos foi encontrado, este sábado, no rio Gadanha, na freguesia de Troporiz, em Monção.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, um irmão da vítima tinha dado alerta do desaparecimento àquela força policial na sexta-feira pelas 20 horas.

Depois de realizadas buscas na aldeia ainda na sexta-feira, este sábado de manhã, dada "a proximidade do rio da casa do desaparecido", foram encetadas buscas aquáticas, com o apoio do clube Subzone, uma organização voluntária de proteção civil de Monção, que acabou por localizar cadáver cerca das 12.13 horas.

De acordo com a mesma fonte, "o corpo foi encontrado a cerca de seis metros de profundidade e, depois de retirado da água pelos bombeiros, foi feito o exame visual ao corpo e verificou-se que não apresenta indícios de violência, pelo que não há suspeita de crime".

O cadáver foi transportado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Viana do Castelo.

Envolvidos na operação de resgate do corpo, estiveram, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana, além de equipas de mergulhadores e binómios da Subzone, sete operacionais com duas viaturas dos Bombeiros de Monção e duas patrulhas da GNR.