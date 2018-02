Espanha junta-se às buscas para encontrar homem desaparecido em Monção

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:13 Facebook

Twitter

Foram retomadas, esta segunda-feira de manhã, as buscas nas margens e nas águas do rio Minho, para encontrar um homem de 56 anos, que desapareceu durante a noite de sábado para domingo, depois de ter colocado redes numa pesqueira em Messegães, Monção.

Meios vindos da Galiza juntaram-se à operação. Para além de operacionais da Policia Marítima Capitania Caminha, cinotecnia, técnicos de resgate em águas bravas, equipa de drones e mergulhadores do SUBZONE, estão também envolvidos meios de mergulho dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira, da Armada e da Guardia Civil espanholas. A GNR também tem patrulhas no local.

Até agora, apenas foi encontrado o automóvel do desaparecido, que se encontrava nas imediações da pesqueira. Segundo o Comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Cervaens, o homem estaria "a pescar ilegalmente", uma vez que a época da pesca nas pesqueiras (estruturas em pedra nas margens do rio, onde são colocadas redes para pescar lampreia) apenas se inicia no próximo dia 15.

Ainda de acordo com o mesmo responsável, suspeita-se que o desaparecido, proprietário de várias pesqueiras na região e, por isso, "experiente" neste tipo de atividade, possa ter-se desequilibrado e caído ao rio.

A operação de busca, que começou pelas margens e se estendeu depois ao rio, na zona da pesqueira onde o pescador chegou a colocar a rede, foi desencadeada este domingo, cerca das 12.42 horas. O alerta foi dado pela mulher do desaparecido, ao não ter notícias do marido, depois de este ter saído de madrugada.