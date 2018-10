"Fiquei cercado pelas chamas… vi a vida a andar para trás"

Hoje às 17:48 Facebook

Luís Manuel Cunha tinha sido eleito presidente da Junta da freguesia da Bela, em Monção, há apenas duas semanas. Não vai esquecer tão cedo o dia 15 de outubro do ano passado.

A tarde começou logo com um sobressalto. Disseram-lhe que uma das suas propriedades, na freguesia de Longos Vales, estava a arder. Foi para lá a toda a velocidade e, envolvido nas chamas, tentava salvar o que era possível. Mas o desespero fez com que o autarca não se apercebesse do que acontecia ao seu redor. "Fiquei praticamente cercado pelas chamas. Eu e os meus filhos", contou aos microfones da Rádio Vale do Minho.

