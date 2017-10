Fogo de Monção consumiu seis mil hectares de floresta

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:28, atualizado às 16:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Monção anunciou esta terça-feira que o incêndio de domingo naquele concelho destruiu seis mil hectares de floresta, uma habitação e cerca de 40 anexos, utilizados principalmente para recolha de animais e alfaias agrícolas.

Segundo o autarca Augusto Domingues, apesar de não haver a lamentar vítimas mortais diretamente relacionadas com o fogo, foi sinalizada a morte de um agricultor de Longos Vales, que no domingo, durante os incêndios que também assolaram aquela freguesia, caiu de um trator.

"Coincidiu no mesmo dia. Havia incêndios ali na zona e ele estava a colocar alfaias agrícolas no atrelado do trator, provavelmente para as proteger do fogo, e caiu. Foi hospitalizado em Braga no domingo e hoje (terça-feira) faleceu", declarou o presidente da Câmara

Augusto Domingues adiantou que as chamas terão destruído também todo o pasto em Merufe. "As pastagens, os fenos e os estábulos arderam. A freguesia é muito grande e há muitos animais, sobretudo bovinos e ovinos. A junta já se disponibilizou para fornecer alimento para o gado", referiu.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Uma equipa camarária está, desde segunda-feira, no terreno a fazer o levantamento dos estragos causados pelo incêndio que deflagrou sábado, cerca das 21 horas, nas imediações de uma central elétrica em Merufe. O autarca de Monção irá divulgar o resultado definitivo da avaliação de prejuízos na quarta-feira.