Homem de 60 anos em estado grave após acidente de trabalho em Monção

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 60 anos ficou em estado grave ao sofrer um acidente de trabalho, na tarde desta quarta-feira, numa empresa de panificação em Monção, no distrito de Viana do Castelo.

O acidente ocorreu cerca das 16.53 horas.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a vítima foi transportada para o Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde de Monção.

Estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Monção, com seis operacionais e duas viaturas, a SIV de Melgaço e a VMER de Viana do Castelo.

O caso foi comunicado à ACT.