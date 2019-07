Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:54 Facebook

Um homem de 69 anos ficou, na sexta-feira, em estado grave, após despiste do motociclo que conduzia em Mazedo-Cortes (União de Freguesias), Monção.

Segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta para a ocorrência foi recebido às 13.11 horas. Estiveram no local três operacionais com uma viatura dos Bombeiros de Monção.



A vítima foi transportada para o Sub do Centro de Saúde daquela localidade.