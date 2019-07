Homem em estado grave após queda de quatro metros em Monção

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:15 Facebook

Um homem de 40 anos ficou, na sexta-feira, em estado grave após cair de uma altura de cerca de quatro metros numa fábrica de transformação de pedra em Monção.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi recebido às 9.45 horas, para um acidente de trabalho na União de Freguesias de Cortes e Mazedo. Para o local foram mobilizados seis operacionais com três viaturas dos Bombeiros de Monção, a SIC de Melgaço e a VMER de Viana do Castelo.

A vítima foi transportada para o hospital da ULSAM em Viana.