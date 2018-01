Homem em estado "muito grave" após acidente em obra da REN

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:21, atualizado às 14:41 Facebook

Um trabalhador da construção civil de 33 anos ficou em estado grave, esta manhã, cerca das 10.15 horas, ao ser atingido por uma árvore quando laborava no parque eólico de Anhões, em Monção.

A vítima foi transportada de urgência para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo, por um helicóptero do INEM.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, trata-se de um trabalhador de uma empresa de construção civil de Merufe (Monção) que, na altura do acidente, prestava serviço para a REN.

No local estiveram os Bombeiros de Monção com uma viatura e dois operacionais, a SIV de Melgaço e uma patrulha da GNR.