Incêndio em Monção mobiliza dois meios aéreos e 40 bombeiros

Um incêndio de "médias proporções" lavra esta tarde em Troviscoso, Monção, mobilizando dois meios aéreos e 40 bombeiros de três corporações do Alto Minho.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o fogo deflagrou cerca de 12.10 horas e atinge uma zona de "eucaliptal novo" em Monte Redondo, não havendo habitações em risco.

Combatem as chamas, duas aeronaves deslocadas do CMA de Seia e 40 operacionais com 10 veículos dos Bombeiros Voluntários de Monção, Melgaço e Valença. A mesma fonte indica que "o combate ao incêndio está neste momento a decorrer de forma muito favorável".