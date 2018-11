Jovem de 16 anos em estado grave após atropelamento em Monção

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:27 Facebook

Uma jovem de 16 anos foi atropelada na Estrada Nacional 101, em Mazedo, Monção, ao final da tarde desta quinta-feira.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, adiantou que se trata de uma adolescente que se encontra em estado grave após ter sido atropelada por um veículo ligeiro. E que, após o alerta, pelas 18 horas, foram mobilizados para a zona, situada no lugar do Eirado, os Bombeiros de Monção com cinco operacionais e duas viaturas, uma patrulha da GNR e a e SIV Melgaço. Foi também ativado um helicóptero do INEM.