Mau tempo estragou primeira noite de feira gastronómica em Monção

Perto de quatro mil pessoas foram retiradas do recinto da Feira da Foda de Pias, Monção, na sexta-feira cerca das 22 horas, por causa do mau tempo.

Segundo o presidente da Confraria responsável pela organização do certame, Agostinho Correia, a medida foi tomada apenas por precaução, devido à chuva e vento fortes que se faziam sentir àquela hora, e a evacuação do espaço decorreu sem incidentes. "Cancelamos todas as atuações e pedimos às pessoas para sair da tenda, porque o mau tempo era muito e tínhamos medo que pudesse acontecer alguma coisa. Estavam lá dentro umas quatro mil pessoas", declarou Agostinho Correia, referindo: "As pessoas compreenderam lindamente a situação e muitas até nos deram os parabéns pela decisão que foi tomada para segurança delas".

Este sábado, a feira gastronómica está a decorrer com normalidade, com "uma adesão fabulosa", segundo o presidente da Confraria da Foda de Pias, Monção. "O evento mantém-se. Dizem-nos que o pior em termos de mau tempo já passou, mas estamos atentos. Temos cá os bombeiros e a GNR e estamos em sintonia", disse.

Esta é a 2ª Feira da Foda, um evento criado em 2016 para promover um prato típico da gastronomia local, o cordeiro assado no forno, batizado pelo povo como "foda". No recinto há tasquinhas onde se pode degustar a proposta gastronómica com o singular nome e também 80 expositores de diversas áreas e produtos, oriundos de todo o país e Espanha. Pela primeira edição, em 2017, passaram "entre 15 a 17 mil" visitantes.

No domingo, a Confraria receberá a entrada de novos membros, três de honra e 13 efetivos, a juntar aos 30 já entronizados no ano passado. A atriz Melânia Gomes aceitou o convite para ser entronizada como membro de honra, mas não estará presente alegando motivos profissionais. Receberão este título Elsa Machado da Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da região Norte (DSAVRN) e também membro da Confraria do Galo de Barcelos, e ainda a corporação de Bombeiros Voluntários de Monção.