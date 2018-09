10 Junho 2018 às 14:54 Facebook

A mesa de Monção vai a votos dia 2 de Setembro, na última gala das Pré Finalistas das 7 Maravilhas de Portugal à Mesa. A gala vai realizar-se na cidade de Lagoa, no Algarve.

A mesa "Cordeiro à Moda de Monção" é uma das 49 pré-finalistas do concurso "7 Maravilhas à Mesa" a nível nacional e uma das nove da região norte, sendo a única representante do Alto Minho neste prestigiado concurso que distingue as melhores mesas do pais e ilhas.

