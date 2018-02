Milhares a ver rali e comer lampreia em Monção

Idalina Casal Hoje às 14:28 Facebook

Uma delícia para os olhos e para o estômago é o que as milhares de pessoas que estão em Monção durante este domingo podem usufruir com a realização da 41ª edição do Rali à Lampreia.

Este ano, a prova teve quase meia centena de inscritos, sendo que a inscrição número 13 é sempre evitada pelos pilotos.

Portugueses e muitos espanhóis marcam cedo na agenda a realização desta prova de perícia automóvel que faz das ruas do centro histórico de Monção uma autêntica pista de rali. Saciados os olhos com a destreza dos pilotos, segue-se o merecido conforto gastronómico com variados pratos de lampreia do rio Minho. São 28 os restaurantes da vila aderentes à iniciativa e não é raro encontrar filas para conseguir um lugar. Na ementa, a lampreia é confecionada desde a forma mais tradicional, com arroz ou à bordalesa, ou com abordagens mais contemporâneas como empanada, escabeche ou sushi.

O objetivo da organização da prova, a cargo da Câmara de Monção e do Sport Clube do Porto, é simples e claro: promover o território, aproveitando o prato forte desta época com o famoso "bicho feio". "Aproveitando esta altura de lampreia, entre fevereiro e abril, criou-se esta prova desportiva para o promover, numa estratégia que já começa a ser concertada entre os municípios do vale do Minho na promoção deste produto que é único e nosso", sublinhou António Barbosa, presidente da Câmara de Monção. A hotelaria local "não está esgotada, mas está com uma ocupação muito boa o que significa que o Rali à Lampreia começa a perpetuar-se como um momento único do nosso território, dinamizando todo o nosso tecido económico", salientou.

Este ano, a organização decidiu colocar pela primeira vez zonas de espetáculo com bancadas com capacidade para mais de mil pessoas. "Quisemos não só dar mais espetacularidade à prova, mas também mais segurança às pessoas porque este rali torna-se perigoso tendo em conta que se realiza dentro do casco histórico com muita proximidade entre o público e os carros", explicou.

Este ano, foram 49 os pilotos inscritos e a organização estabeleceu como limite 60 participantes. "Não deixaremos ultrapassar os 60 inscritos porque depois torna-se impraticável a realização da prova, tendo em conta o espaço e tempo", justificou o autarca. O Rali à Lampreia engloba duas provas marcadas para as 11 horas e 16 horas e ambas contam com milhares de pessoas a assistir, oriundas ambos os lados da fronteira, nos passeios e espaços públicos do casco urbano monçanense.