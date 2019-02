Monção aquece motores para rali noturno

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:28 Facebook

Cinquenta e um pilotos, entre os quais duas mulheres, tem já preparadas as suas máquinas para a prova noturna que decorre este sábado à noite, pela primeira vez, no 42º Rali à Lampreia de Monção.

Com uma novidade: os inscritos, vindos de todo o país, Galiza e até de Alemanha e da Suíça, atingiram este ano "um número recorde", segundo a organização.

O Jorge Galhardo, organizador, referiu que, nesta edição, a competição que alia um misto de velocidade e perícia, contará "com segurança reforçada". A prova noturna, que se cumpre integralmente na Praça Deu-la-Deu, no centro da vila de Monção, deverá arrancar cerca das 20.30 horas e terminar perto da meia-noite.

Ao final da tarde, as bancadas instaladas no recinto já tinham gente a guardar lugar. "Esta prova noturna foi um desafio lançado pelo presidente da Câmara de Monção e penso que em boa hora o terá feito. Estava com receio porque isto implica dormidas, mas pelos vistos batemos o recorde de inscritos", disse Jorge Galhardo, durante os preparativos da prova, referindo: "Não tenho dúvidas que este rali vai sofrer um impulso nos próximos anos". Adiantou que depois da estreia desta noite, a prova "é para continuar nas próximas edições, porque é diferente, porque traz mais gente e mais espetáculo".

Domingo será o grande dia do Rali, com provas de manhã e à tarde, com um intervalo para o habitual almoço de lampreia.