Monção transforma-se em Vila Presépio a partir de sábado

Por todo o centro histórico irão encontrar-se quase quatro dezenas de presépios concebidos nos mais diversos materiais, com personagens em tamanho real, assinados pelas associações e coletividades do concelho.

Esta é uma das várias atividades do Município programadas para os próximos dias. Recorde-se que, no passado sábado, abriu portas a pista de gelo natural, localizada na avenida da antiga estação da CP. "Pelo segundo ano, preparamos um programa de Natal convidativo e diversificado, dirigido a todos os públicos. As atividades decorrem em dois locais distintos do centro histórico, facilitando o envolvimento de todos e dinamizando a atividade comercial", congratula-se o presidente da Câmara, António Barbosa.

