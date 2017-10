Hoje às 14:24, atualizado às 14:26 Facebook

Um agricultor, com cerca de 80 anos, ficou ferido com gravidade num acidente de trator, cerca das 10.48 horas desta quinta-feira, em Longos Vales, Monção.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a vítima foi transportada para o hospital da ULSAM naquela cidade. O acidente ocorreu no Lugar de Porqueira.

Prestaram socorro oito operacionais com duas viaturas dos Bombeiros de Monção e a SIV de Valença. A GNR tomou conta da ocorrência.