Palácio da Brejoeira em Monção distinguido com medalha de ouro do município

O Palácio da Brejoeira em Monção vai amanhã ser distinguido com a medalha de ouro do município. A distinção será entregue durante as comemorações dos 758 anos da outorga da carta de foral, pelo Rei D. Afonso (12 de março de 1261), Feriado Municipal naquele concelho.

O Palácio da Brejoeira, uma das primeiras propriedades a produzir vinho Alvarinho (tem o nome do próprio palácio) na agora designada Sub-Região Monção Melgaço, receberá, num acto de entrega de títulos honoríficos e condecorações, no Cine Teatro João Verde.

Este ano, a distinção de Instituição de Mérito - Medalha de Ouro. Segundo o presidente da Câmara local, António Barbosa, "trata-se de um reconhecimento merecido pelo forte contributo que o Palácio da Brejoeira tem dado à cultura e turismo monçanense e à valorização de um dos recursos endógenos mais emblemáticos do concelho: a casta Alvarinho".