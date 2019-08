Resgatado corpo de mulher no rio Minho

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 08:37 Facebook

O corpo de uma mulher de 47 anos foi resgatado, na quarta-feira à noite, no rio Minho, em frente a Monção.

As autoridades espanholas empreenderam buscas ao fim da tarde de quarta-feira para encontrar uma cidadã brasileira, dada como desaparecida na zona de Salvaterra do Miño (Galiza).

Mergulhadores do clube subaquático de Monção (Subzone) foram acionados para apoiar a operação e acabaram por recuperar o corpo cerca das 21.15 horas (20.15 horas em Portugal continental) "numa zona com 2,5 metros de profundidade e a cerca de cinco metros do local do desaparecimento da mulher".

Segundo informação publicada na página oficial da Subzone no Facebook, além de mergulhadores e três embarcações, foi utilizado drone para apoio às buscas. Participaram nas operações bombeiros galegos de Ponteareas, Baixo Miño, elementos da polícia local e Guardia Civil espanhola, Comandância Naval do Miño e o Capitão de Porto de Caminha.