Segundo dia de buscas no Minho termina sem sinais do homem desaparecido

Foram infrutíferas as buscas com meios portugueses e espanhóis no rio Minho e nas margens, para encontrar um homem de 56 anos, que desapareceu durante a madrugada de domingo depois de ter saído de casa para colocar redes numa pesqueira em Messegães, Monção.

Cerca de 40 elementos, divididos por equipas de mergulhadores em águas bravas, bombeiros, Polícia Marítima, GNR, Guardia Civil e operacionais com drones e cães, estiveram durante todo o dia a bater as zonas, tanto em água como em terra, onde havia maior probabilidade de se encontrar o corpo, em caso de afogamento, mas sem êxito.

As buscas serão retomadas na terça-feira, mas num perímetro mais alargado e apenas em terra e com embarcação, segundo o Comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Cervaens. "Não se vai fazer mais investigação subaquática, por causa dos riscos que advêm daí e as áreas de maior probabilidade já foram batidas. Se houver suspeita de alguma coisa, estará uma equipa de mergulhadores espanhóis de prevenção", declarou, acrescentando: "Vamos continuar com buscas nos próximos dias em direção à foz do rio Minho".

O pescador desapareceu depois de ter saído de casa para "pescar ilegalmente", uma vez que a época da pesca nas pesqueiras (estruturas em pedra nas margens do rio, onde são colocadas redes para pescar lampreia) apenas se inicia na quinta-feira, dia 15. Para as autoridades, a tese mais provável é que o desaparecido, proprietário de várias pesqueiras na região e, por isso, "experiente" neste tipo de atividade, se tenha desequilibrado e caído ao rio. Até agora, apenas foram encontrados a rede e o automóvel do desaparecido, que se encontrava nas imediações da pesqueira. O alerta foi dado pela mulher do desaparecido, no domingo de manhã, ao não ter notícias do marido.