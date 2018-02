Suspensas buscas para encontrar homem que terá desaparecido no rio Minho

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 20:32 Facebook

Foram suspensas ao final da tarde deste domingo, e deverão ser retomadas na segunda-feira pela manhã, as buscas nas margens e nas águas do rio Minho para encontrar um homem de 56 anos que desapareceu durante a noite depois de ter ido armar redes numa pesqueira em Messegães, Monção.

Até agora apenas foi encontrado o automóvel do desaparecido, que se encontrava nas imediações da pesqueira.

Segundo o Comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Cervaens, o homem estaria "a pescar ilegalmente", uma vez que a época da pesca nas pesqueiras (estruturas em pedra nas margens do rio, onde são colocadas redes para pescar lampreia) apenas se inicia no próximo dia 15.

Ainda de acordo com o mesmo responsável, suspeita-se que o desaparecido, proprietário de várias pesqueiras na região e, por isso, "experiente" neste tipo de atividade, possa ter-se desequilibrado e caído ao rio. "É uma daquelas pesqueiras que é preciso muito cuidado porque é preciso muito equilíbrio e, além disso, pelo que sabemos, o senhor não sabia nadar. Normalmente os proprietários destas pesqueiras não usam colete", acrescentou o comandante Pedro Cervaens.

A operação de busca, que começou pelas margens e se estendeu depois ao rio, na zona da pesqueira onde o pescador chegou a colocar a rede, foi desencadeada cerca das 12.42 horas deste domingo. O alerta foi dado pela mulher do desaparecido, ao não ter notícias do marido, depois de este ter saído de madrugada.

Participam nas buscas a Polícia Marítima de Caminha, os Bombeiros Voluntários de Monção e a organização voluntária de Proteção Civil Subzone, com uma equipa de resgate em águas bravas, mergulhadores e de busca com cães.