Trail que percorre trilhos entre Monção e Arcos de Valdevez junta 800 atletas

Cerca de 800 participantes de Portugal, Espanha e França estão inscritos na 1.ª edição do Socalcos Trail Adventure, que decorre no domingo, na aldeia monumento nacional de Sistelo, em Arcos de Valdevez, e em Merufe, em Monção.

A organização, repartida pelas juntas de freguesia de Sistelo, em Arcos de Valdevez, e de Merufe, em Monção, no distrito de Viana do Castelo, explicou que o percurso da prova de "trail running" vai juntar as serras da Peneda, em Arcos de Valdevez, e da Anta, em Monção.

