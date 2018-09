Hoje às 13:14 Facebook

Twitter

A 3.ª edição do Trail Urbano Muralhas Monção - TUMM realiza-se, este ano, a 30 de setembro.

O Trail Urbano Muralhas Monção é uma corrida com características únicas, já que grande parte do percurso está inserido nas muralhas de Monção, intercalando com várias ruas do centro histórico da vila e não faltando também uma passagem pelas margens do rio Minho.

Leia mais em Alto Minho TV