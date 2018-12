Um morto e dois feridos graves em acidente no "cruzamento da Valinha"

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:04, atualizado às 20:15 Facebook

Um homem morreu e duas mulheres ficaram feridas com gravidade no despiste de uma viatura automóvel em Monção.

O acidente ocorreu cerca das 18.45 horas desta segunda-feira no cruzamento da Valinha, na EN 202, na freguesia de Barbeito, em Mc

A GNR está a investigar as causas do acidente que causou a morte a uma homem, de 66 anos, e ferimentos graves em duas mulheres. A vítimas mortal foi levada para o Serviço de Urgência Básica de Monção, enquanto os feridos foram transportados para o Hospital de Viana do Castelo.

O acidente mobilizou meios dos Bombeiros de Monção, que deslocaram cinco operacionais e duas viaturas, com o apoio das SIV de Melgaço e Valença. A GNR deslocou duas patrulhas ao local.