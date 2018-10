Vinte restaurantes garantem promoção da Foda

Hoje às 16:59 Facebook

Ter pelo menos sete marcas de Alvarinho de Monção ao dispor do cliente. Esta é uma das várias normas do Caderno de Encargos das 7 Maravilhas de Portugal à Mesa, ao qual aderiram precisamente 20 restaurantes do concelho de Monção.

O objetivo essencial do documento, elaborado pelo município, passa por promover não só o Cordeiro à Moda de Monção, [prato vencedor daquele concurso, localmente conhecido por Foda à Monção] como também a casta mais estimada na comunidade.

