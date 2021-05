Já começou a construção dos novos passadiços de Monção

Hoje às 14:48 Facebook

A construção dos passadiços nas margens do Rio Mouro, em Monção, já arrancou. A empreitada, anunciou o município local, refere-se à primeira fase, "cerca de um quilómetro", de um projeto que tem como objetivo a requalificação das margens do Rio Mouro até à freguesia de Riba de Mouro.

A intervenção, que contempla a valorização dos caminhos existentes e a instalação de passadiços de madeira, começou naquela zona histórica do concelho, passa pela área de lazer e continua para montante, acompanhando a margem do rio Mouro.

"No inicio do percurso, será colocado um painel informativo alusivo à história e à importância de Ponte do Mouro no contexto local e nacional, estando igualmente prevista a requalificação da atual travessia pedonal sobre o ​​​​​​​rio, tornando-a mais acessível, funcional e segura", adianta a autarquia.

