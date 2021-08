Jovem morre após embate de motociclo contra muro em Monção

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:56 Facebook

Um homem de 28 anos morreu, este sábado, na sequência de um acidente de mota, em Monção.

O condutor do motociclo ficou ferido com gravidade após despiste e embate contra um muro em Pias de Baixo, Monção.

A vítima foi transportada para o serviço de urgência básico do centro de Monção "em paragem cardiorrespiratória", mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, confirmou o óbito do jovem, de 28 anos.

Segundo fonte da corporação de Bombeiros Voluntários de Monção, o acidente ocorreu cerca das 12.14 horas numa estrada municipal no Lugar de Pias de Baixo.

Prestaram socorro 10 operacionais, com quatro viaturas, dos Bombeiros de Monção, INEM de Melgaço e GNR.