Mergulhadores continuam buscas para encontrar pescador no rio Minho

Uma equipa do grupo de mergulhadores forenses da Polícia Marítima continua, esta segunda-feira, a palmilhar o rio Minho, em Monção, para encontrar o pescador de 65 anos desaparecido desde sexta-feira de manhã.

Os quatro mergulhadores que estão no local há quatro dias foram alargando a área de buscas "para um quilómetro a jusante do local" onde se deu o desaparecimento, mas até agora foram encontrados apenas alguns objetos. Um chapéu e artefactos de pesca, que a família já reconheceu como pertencendo ao desaparecido, segundo revelou o comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Santos Jorge.

O homem, residente em Barbeita, Monção, saiu de casa para pescar na sexta-feira de manhã e não regressou para almoçar, conforme estava previsto. Familiares deram o alerta cerca das 15 horas.

A operação prossegue hoje com meios da Polícia Marítima e da Armada Espanhola.