Monção: antigo armazém da CP vai ser uma incubadora de empresas

O antigo armazém da CP, em Monção, vai ser transformado numa incubadora de empresas. O Município anunciou que a candidatura para a reconversão daquele imóvel, no valor de 199.971,58 euros, foi aprovada no âmbito do programa Feder (Norte 2020), através da comparticipação de 85%.

"Temos um projeto que contempla duas fases. A primeira implica a reabilitação de toda a parte fechada para a criação de uma incubadora de empresas. Estão previstos gabinetes individuais, salas de formação, salas de reuniões, espaço de convívio. Terá dois pisos", adianta João Oliveira, vice-presidente da Câmara de Monção.

João Oliveira reconhece: "Entendemos que estamos assim a dar um sinal forte aos jovens de Monção. Num dos principais locais da vila de Monção vão ter lá uma incubadora de empresas onde irão ter a preços muito reduzidos a oportunidade de iniciar o seu percurso profissional".

