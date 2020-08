Monção: Cine Teatro João Verde reabre no dia 4 de setembro

Hoje às 14:34 Facebook

O Cine Teatro João Verde, em Monção, Viana do Castelo, vai reabrir no dia 4 de setembro, após um período sem atividade cultural devido ao surto epidemiológico. A reabertura acontece com a exibição do filme "Bem-Vindos a África".

A autarquia liderada por António Barbosa deu nota que o público vai ter que cumprir várias normas e procedimentos.

Tendo em conta a situação atual, motivada pela pandemia de covid-19, os espaços culturais adotaram novas regras e medidas. Vai ser obrigatória a desinfeção das mãos à entrada do Cine Teatro, a utilização de máscara dentro e durante toda a permanência no espaço e distanciamento social de 2 metros.

