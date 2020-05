Monção deverá retomar Universidade Sénior "em outubro ou novembro"

Hoje às 17:58 Facebook

Twitter

Partilhar

As atividades letivas da Universidade Sénior de Monção (USM) deverão ser retomadas "em outubro ou novembro". Pelo menos foi essa a esperança deixada esta sexta-feira pela Vereadora da Educação, Natália Rocha.

O ano letivo da USM iniciou-se no passado dia 15 de outubro. No entanto, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, teve de ser interrompido a 16 de março. Em cinco meses, os alunos da Universidade Sénior de Monção, com idade superior a 50 anos de idade, tiveram a oportunidade de participar nas atividades educativas previstas e em diversos momentos de enriquecimento pessoal e social.

"O ano ficou a metade, mas as recordações são inteiras", refere Natália Rocha, que faz um balanço positivo e congratula-se com a recetividade manifestada pelos alunos e a total disponibilidade dos professores e de todos os voluntários. "Sem certezas, queremos retomar o projeto em outubro ou novembro. Convido-vos a participarem neste espaço de aprendizagem, cultura, e lazer, cujos destinatários são os seniores do concelho", apontou a vereadora da Educação.

Leia mais em Rádio Vale do Minho