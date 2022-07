Monção e Santo António de Vale de Poldros ganham estruturas de apoio a trilhos

Duas novas estruturas de apoio a quem percorre a pé ou de bicicleta trilhos em Monção entraram em funcionamento na vila de Monção e na aldeia serrana de Santo António de Vale de Poldros, naquele concelho.

Trata-se de um "Centro Cycling & Walking", que abriu as portas aos praticantes destas modalidades no sábado.

O espaço divide-se em duas estruturas dotadas de balneário, WC, máquina de lavagem e reparação de bicicletas, lavandaria e máquinas de vending.

Uma no alto da montanha em Santo António de Vale de Poldros e outra no Parque Desportivo Municipal das Caldas, na vila de Monção.

Os equipamentos servem um trilho pedestre e sete cicláveis, que atravessam as 33 freguesias do concelho, num total de 222 quilómetros de extensão.

Nos trilhos que partem de Santo António de Vale de Poldros é possível observar antigos povoados de montanha a mil metros de altitude, que remontam aos tempos da transumância.

Partindo do Parque Desportivo Municipal das Caldas, na sede do concelho, os praticantes podem percorrer plantações de vinho Alvarinho, visitar património civil e religioso, e pesqueiras do rio Minho, construções de pedra utilizadas na pesca da lampreia e do sável.

O Centro Cycling & Walking de Santo António de Vale de Poldros está homologado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

O autarca de Monção, António Barbosa, realça que a abertura daquela estrutura "é um sinal inequívoco de que acreditamos no futuro dos territórios de montanha e na valorização da componente turística ligada ao meio ambiente".