Monção lança banda desenhada e peluches para promover território

A Câmara de Monção apresentou, esta sexta-feira, coleções de livros de banda desenhada (BD) e de peluches para promover o território.

A iniciativa, designada "O Reino do Alvarinho", dá o pontapé de saída à divulgação da Feira do Alvarinho de Monção, que decorrerá de 1 a 3 de julho. Foram apresentados três livros com histórias ilustradas e cinco peluches "Alvarinhos": Coquinhas, Capitão Lampreia, Dona Rosca, João da Raya e A Maravilha. Os bonecos são alusivos a produtos e elementos relacionados com a identidade do concelho de Monção.

"É uma ideia que nasceu com a Feira do Alvarinho em 2019 e estas são as primeiras edições. Livros com a história do território em banda desenhada e peluches com figuras da própria história", afirmou o autarca de Monção, António Barbosa, referindo que o objetivo da iniciativa desenvolvida em parceria com a Editora Zero a Oito, é lançar sementes para o futuro.

"A Feira do Alvarinho, costumamos dizer que, ao contrário de outros, é um evento dos 8 aos 80. Consegue atingir públicos mais abrangentes e é um espaço onde começamos a ensinar futuros públicos", disse o Presidente de Câmara, considerando que "passa muito por aí o futuro da sub-região Monção e Melgaço".

A BD, para já em três volumes, e os peluches (custam 15 euros), vão ser colocados à venda na Loja Interativa de Turismo de Monção, e vão andar em digressão pelas lojas FNAC. Primeira paragem, 18 de junho, em Vila Nova de Gaia, seguindo-se, no dia 26, a cidade de Braga.