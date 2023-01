Monção namora Galiza com bacalhau do chef Vítor Sobral

Município lançou desafio ao cozinheiro para promover gastronomia. Prato entrará nas ementas dos restaurantes locais a partir de 21 de janeiro.

Um prato de bacalhau descomplicado, sem produtos processados, com aspeto regional e de "cozinha de conforto". É assim que o chef Vítor Sobral resume a sua nova criação, o Bacalhau à Monção, que a partir de 21 de janeiro estará nas ementas de, pelo menos, 20 restaurantes daquele município minhoto. Sobral criou o prato a convite da autarquia local, presidida por António Barbosa, para ser estreado numa semana gastronómica de nove dias (21 a 29 de janeiro), e depois continuar a ser servido durante todo o ano. O objetivo é alimentar a "paixão" pelo bacalhau, que em Monção, atrai sobretudo uma legião de apreciadores da Galiza

"Se olharmos para aquilo que tem sido a estratégia do município, olhando para a Galiza como uma oportunidade, nós sabemos que que os 90% das vezes que os espanhóis se deslocam ao lado de cá tem a ver com o prato, com a mesa e essencialmente com o bacalhau", declarou o presidente da câmara António Barbosa, este domingo na apresentação do "Bacalhau à Monção" no Palácio da Brejoeira.