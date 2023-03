Monção quebra jejum de três anos e reedita Feira da Foda

O nome até pode sobressaltar os poucos amigos do calão, mas em Monção é dito à boca cheia e transformou um evento gastronómico num verdadeiro fenómeno.

A Feira da Foda, dedicada ao cordeiro assado com arroz no alguidar, estará de volta à aldeia de Pias, Monção, nos próximos dias 17, 18 e 19 de março. Parou durante três edições, por causa da pandemia, mas a julgar pelas três edições realizadas até 2019, é de esperar invasão de público.

"Com nome ousado e sabor autêntico, a feira mais saborosa de Portugal decorre nos dias 17, 18 e 19 de março, em Pias, Monção", anunciou, esta sexta-feira, em comunicado, a Câmara Municipal de Monção, adiantando que o certame vai contar com "cerca de 90 expositores", de vinhos da região, artesanato regional, produtores de rés e máquinas agrícolas.

PUB

E ainda um espaço com 123 mesas com lugares sentados, para degustação do prato-rei da festa, o Cordeiro à Moda de Monção. Aliás, da foda.

Mas afinal (para quem não saiba) porquê o nome "foda"? O comunicado da Câmara explica. "O nome artístico, digamos assim, reflete bem o caráter afável e bem-disposto dos monçanenses". Reza a história que: "Os habitantes do burgo, que não possuíam rebanhos, dirigiam-se às feiras para comprar o animal. E, como em todas as feiras, havia de tudo, bons e maus. A verdade é que os produtores de gado, quando os levavam para a feira queriam vendê-los pelo melhor preço e, para que parecessem gordos, punham-lhes sal na forragem, o que os obrigava a beber muita água. Na feira, apareciam com uma barriga cheia de água e pesados, parecendo realmente gordos. Os incautos que não sabiam da manha compravam aqueles autênticos "sacos de água" e, quando se apercebiam do logro, exclamavam à boa maneira do Minho: "que grande foda!".

Explicações dadas e anunciado o regresso do certame, a organização a cargo da junta de Pias, promete "três dias imperdíveis de gastronomia com tradição, muita animação musical e convívio entre os presentes".

O programa contempla "demonstração de tosquias e muita animação popular com ranchos folclóricos, grupos de bombos, tocadores de concertina, pandereiteiros, charangas e DJ´s".

Para o encerramento do certame, domingo, 19 de março, pelas 18.30 horas, foi convidado o grupo "Sons do Minho", que apadrinhou a também já existente "Confraria da Foda".