Monção quer preservar brandas mas brandeiros já não sobem a serra

Povoado de montanha de Santo António de Vale de Poldros, para onde o gado era levado para pastorícia no verão, ganhou vocação turística.

O licenciamento de novas construções ou reconstruções na antiga branda de Santo António de Vale de Poldros, em Monção, vai, ao que tudo indica, a partir do segundo semestre, passar a obedecer a um regulamento criado pela Câmara, de forma a salvaguardar aquele património raro.

Um aglomerado habitacional a mais de mil metros de altitude, na freguesia de Riba de Mouro, que antigamente era usado pelos pastores (brandeiros) para passar o verão com o gado, ganhou, nos últimos anos, uma nova vocação turística. E o objetivo da autarquia é conservar a tipicidade de Santo António de Vale de Poldros. E principalmente as cardenhas ou cardenhos, como lhes chamam as gentes da montanha (pequenas estruturas em pedra onde os pastores pernoitavam e guardavam os instrumentos de pastorícia). Aquelas construções, apesar de algumas já votadas ao abandono, ainda resistem ao fim da transumância (deslocamento sazonal de rebanhos para locais que oferecem melhores condições durante parte do ano), mas os seus brandeiros estão em vias de extinção.