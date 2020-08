Monção: Riba de Mouro vai ter centro social direcionado para idosos com demência

Hoje às 17:10 Facebook

Riba de Mouro, em Monção, Viana do Castelo, vai ter um Centro Social direcionado para idosos com demência.

"Deus quis, o Homem sonhou e a obra começou a nascer, no dia 8 de agosto de 2020, com a cerimónia de colocação da 1.ª pedra do futuro Centro Social Lá de Riba", pode ler-se na publicação feita pela Associação Lá de Riba, na sua página de Facebook.

Este é "o início da concretização de um sonho, há muito idealizado, fruto da luta e determinação de todos quantos acreditam nos benefícios desta obra, em prol do bem-estar da comunidade em geral. Um momento que a todos enche de orgulho e alegria", deu nota a Associação.

