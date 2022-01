Monção tem novo passadiço junto a cascata

O concelho de Monção tem um novo passadiço, junto a uma cascata na freguesia de Lara.

Com cerca de 350 metros de extensão, o novo percurso em madeira, tem inicio no Lugar do Forno e termina na chamada Cascata do Fojo, uma zona verde, com quedas de água e de pequenas lagoas.

A inauguração do novo passadiço foi divulgada esta quinta-feira, 13 de janeiro, pela Câmara de Monção, através de comunicado. A autarquia informa que a freguesia de Lara "ganhou mais um atrativo turístico com a inauguração dos Passadiços da Cascata do Fojo, estrutura com cerca de 350 metros de extensão que conduz residentes e visitantes aquele local emblemático da freguesia, um dos mais aprazíveis do nosso concelho".

Adianta ainda que a estrutura é composta por "rampas, plataformas e escadas, na sua maioria em madeira de pinho tratado". E que foi implementada "com a preocupação de causar o menor impacto visual possível e preservar os elementos naturais e construídos visíveis ao longo do percurso".